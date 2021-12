Expliquez-nous le monde

«Bonjour, c'est Fabien Randrianarisoa ! Pour ce mini-format spécial vacances de Noël, en l'absence de Nicolas, après Joe Biden, deuxième épisode sur Donald Trump. Le président déchu est toujours farouchement convaincu de s'être fait voler l'élection et compte bien prendre sa revanche en 2024. Je vous explique. "Le prochain coup d'Etat de Trump a déjà commencé" : voilà l'article qui fait la Une du magazine The Atlantic pour janvier et février et qui fait directement référence à l'attaque du Capitole. Car en coulisses, Trump et ses soutiens s'activent pour le match retour, notamment en s'assurant d'avoir le contrôle de la certification des votes et le contrôle juridique possible contre les électeurs qui ne leur seraient pas favorables en 2024. Sans parler de son propre réseau social proposé comme une alternative à Facebook...»