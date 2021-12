Expliquez-nous le monde

Cela n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Cinquième République. Claude Guéant, ex-ministre de l'Intérieur et bras droit de Nicolas Sarkozy dort en prison. Il avait été condamné dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur.

«Des ors de la République aux barreaux d'une cellule de la prison de la Santé : drôle de trajectoire que celle de Claude Guéant, énarque , préfet, directeur général de la police national et enfin ministre déchu dont le nom apparaît dans de multiples affaires... C'est une descente aux enfers de l'Elysée jusqu'à la prison de la Santé. On va vous raconter l'histoire de cette chute sans fin. On verra aussi pourquoi l'ancien ministre a été condamné, c'est l'affaire des primes en cash, en liquide, qu'il s'auto-versait. Enfin, pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui incarcéré ? Et bien c'est parce qu'il ne payait pas assez vite ses amendes et du coup c'est son train de vie qui est examiné publiquement à la loupe. Est-il aussi pauvre qu'il le dit ?»