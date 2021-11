Expliquez-nous le monde

C'est une intrigue digne des meilleurs épisodes de la série The Crown, Buckingham Palace monte au créneau contre la BBC, au sujet d'un documentaire peu flatteur pour la famille royale. « Les princes et les médias » consacré aux princes William et Harry, entend bien dévoiler au public les coulisses de la guerre de communication que se livrent les deux frères.

«On apprend que William, l'héritier, et Harry, son petit frère rebelle, se font la guerre par communicants interposés et en se balançant des peaux de bananes. Le documentaire de la BBC révèle aussi les méthodes de presse tabloïd anglais : écoutes et filatures. Et puis on va vous raconter que c'est n'est pas le premier conflit entre la famille royale et la BBC : il y a 25 ans, un journaliste avait fait croire à Lady Di que le Prince Charles la trompait avec la nounou des enfants pour la rendre furieuse et la pousser à réagir. C'est exactement ce qu'il s'était passé...»