Expliquez-nous le monde

Des milliers de demandeurs d'asile se retrouvent pris entre deux feux, coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Ils sont les otages d'un bras de fer diplomatique, d'un genre nouveau, entre l'Union Européenne et la dernière dictature du continent. Hommes femmes et enfants attendent, coincés dans le froid, entre les barbelés et les soldats biélorusses qui les empêchent de reculer. Couverture de survie sur les épaules, leur rêve de rejoindre l'Allemagne tourne au cauchemar, on vous explique !

«Couvertures de survie sur les épaules, leur rêve de rejoindre l'Allemagne tourne au cauchemar... On va voir que c'est monstrueux de cynisme : l'utilisation du drame des migrants comme une arme de guerre. On va expliquer comment et pourquoi. Et puis on va parler de cet homme, le président biélorusse Loukachenko, généralement qualifié de "dernier dictateur en Europe".»