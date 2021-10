Abus sexuels dans l'église : quelles réparations pour les victimes ?

Épisode 64 - Après deux ans et demi d'enquête, la commission sur les violences sexuelles au sein de l'Église vient de rendre son rapport, et les chiffres sont accablants. 330 000 victimes de violences sexuelles depuis 1950.

Après deux ans et demi d'enquête, la commission sur les violences sexuelles au sein de l'Église vient de rendre son rapport, et les chiffres sont accablants. 330 000 victimes de violences sexuelles depuis 1950. Le rapport de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé, ce sont 2500 pages de conclusion qui viennent bouleverser l'institution catholique. On vous explique !

«Oui l'Église a de manière systémique couvert les coupables de crimes sexuels et renvoyé les victimes au silence. On va vous raconter l'histoire de cette enquête, le travail de titan qui a été abattu pour arriver à ces résultats. On va voir que c'est grâce à la détermination d'un homme, Jean-Marc Sauvé, un haut-fonctionnaire qui a un parcours très particulier. Et on va se poser la question : comment l'Église catholique va-t-elle payer pour ses fautes ?»