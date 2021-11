Richissime (ex Budget Chéri)

Épisode 52 - Insaff El Hassini est avocate de formation et juriste financière. Elle est connue pour être une activiste engagée en faveur de l'égalité salariale notamment en tant que directrice de Lean In France,

Dans cet épisode, je reçois Insaff El Hassini. Insaff est avocate de formation et juriste financière. Elle est connue pour être une activiste engagée en faveur de l'égalité salariale notamment en tant que directrice de Lean In France. Elle est aussi formatrice en négociation salariale et créatrice du podcast Ma Juste Valeur dans lequel elle parle beaucoup des femmes et de leur relation à l'argent.

En préparant l'épisode, j'avais dit à Insaff : «On va parler de négociation salariale pour les femmes et les hommes, d'accord ?». Comme s'il n'y avait pas de différence.

Donc on a parlé de négociation salariale pour les femmes et les hommes. Mais...pas de la manière dont j'avais imaginée ! Puisque ce n'est pas pareil de parler d'argent en entreprise et de négocier son salaire quand on est une femme et quand on est un homme. Mais ça je l'ai compris grâce à Insaff. Je dois vous dire que je ne me sens pas féministe. Je suis même souvent gênée qu'on traite autant de problèmes de sociétés par le prisme du genre. Donc cette conversation m'a éveillé, m'a fait grandir.

Voici un échantillon des questions que j'ai posées à Insaff :

-Les inégalités salariales sont-elles un problème politique, un problème entreprise, ou problème de genre ?

-Pourquoi la négociation salariale est-elle biaisée en fonction du genre ?

-Comment détermine-t-on sa juste valeur sur le marché du travail ?

-Doit-on crier plus fort pour se faire entendre quand on est une femme ?

Que vous soyez un homme ou femme, cet épisode vous aidera non seulement à mieux négocier vos rémunérations mais aussi et surtout à ouvrir les yeux sur les jeux d'entreprise et les utiliser à votre avantage.

Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute !