Connaissez-vous le poids d’un stylo à bille BIC®? Près de 6 grammes –5,8 exactement–, la quantité de matière juste nécessaire pour offrir au plus grand nombre des outils d’écriture accessibles et durables. Depuis 2003, BIC® s’engage en faveur du développement durable avec un programme qui couvre les aspects environnementaux, sociaux et sociétaux.

BIC®, entreprise française, s'efforce ainsi depuis des années d'améliorer les impacts environnementaux de ses produits, de la conception à la fin de vie.

Comment votre stylo à bille BIC® se fait-il plus vert? On en parle dans Écrire le futur avec Guillaume Desfournaux, directeur de la marque et du développement durable chez BIC®.

Écrire le futur, un podcast BIC® produit et réalisé par Slate Studio.

Musique: «Grut», Patrick Patrikios