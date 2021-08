Bianca (3/3)

Bianca possède un casier judiciaire vierge lorsqu’elle devient trafiquante de cocaïne au Brésil, à l’âge de 29 ans. Après une cavale de plusieurs années, elle décide de se rendre d’elle-même auprès des autorités françaises et sera condamnée à une peine de 5 ans d’emprisonnement. Incarcérée en maison d’arrêt puis en centre de détention, elle y connaitra autant une forme de popularité que des déboires tragiques.

Dans cette série, Insider Podcast donne la parole aux femmes détenues. Elles représentent 4% de la population carcérale en France.

Celles qui ont témoigné dans ce podcast ont été incarcérées pour des faits criminels comme pour des petits délits, dans différentes régions et différents types de prisons. Elles racontent leur quotidien derrière les murs, du jour de leur admission à leur libération.

Détenues a été écrit par Adèle Humbert, Emilie Denètre et Eva Goron.

Eva Goron est avocate pénaliste. Elle a aussi rédigé des articles pour vous donner des informations complémentaires sur chaque épisode. Vous pouvez aller les lire sur notre site internet.

