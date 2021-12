«Ravel était un génie et je ne sais pas comment il a créé cette chose avec laquelle chacun peut entrer en relation. Il y a un rythme qui est compréhensible par tout le monde et dans toutes les cultures!»

C’est la musique de ballet la plus célèbre au monde, fruit d’une idée révolutionnaire : un thème unique et entêtant, répété à l’envi, dans un crescendo incandescent. Dès sa création, le Boléro de Maurice Ravel devient un succès mondial, et va dépasser le cadre de la musique classique pour devenir une source d’inspiration pour les artistes du monde entier.

« Boléro, refrain du monde » est une coproduction Initial Studio et ZED.

Un podcast réalisé à partir du film documentaire « Boléro, refrain du monde » produit par Beall Productions, écrit et réalisé par Anne-Solen Douguet et Damien Cabrespines.

