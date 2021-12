«Nous allons réaliser le rêve de Wu Jing en lui permettant de faire ses débuts comme flûtiste solo et de jouer la danse hongroise de Brahms avec l’orchestre de Stockholm.»

Wu-Jing est flûtiste professionnelle et aveugle. Comment s’intégrer alors à l’alchimie complexe d’un grand orchestre classique? Grâce aux miracles de la technologie, à des inventeurs passionnés et aussi à sa détermination inébranlable, cette jeune musicienne de 28 ans, va pouvoir réaliser son rêve.

Wu-Jing, flûtiste 2.0 est une coproduction Initial Studio et ZED.

Documentaire original: Wu-Jing, flûtiste 2.0

Production: ZED

Écrit et réalisé par Lotta Hellman

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage: Victor Benhamou et Camille Legras

Musique: Arnaud Denzler

Illustration: Christopher Evans

Avec la voix de Célia Rosich