«Encore une fois je me suis écroulée de fatigue et je suis très inquiète car je dois encore faire une émission télé avec ma mère et donner l’image d’une aveugle héroïque. Celle qui en dépit de son handicap peut parcourir le monde pour transformer sa vie!»

Wu-Jing est flûtiste professionnelle et aveugle. Comment s’intégrer alors à l’alchimie complexe d’un grand orchestre classique? Grâce aux miracles de la technologie, à des inventeurs passionnés et aussi à sa détermination inébranlable, cette jeune musicienne de 28 ans, va pouvoir réaliser son rêve.

Wu-Jing, flûtiste 2.0 est une coproduction Initial Studio et ZED.

Documentaire original: Wu-Jing, flûtiste 2.0

Production: ZED

Écrit et réalisé par Lotta Hellman

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage: Victor Benhamou et Camille Legras

Musique: Arnaud Denzler

Illustration: Christopher Evans

Avec la voix de Célia Rosich