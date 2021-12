«Ma vie de musicienne est compliquée car je dois apprendre par coeur toutes les partitions : impossible de lire le braille quand je joue!»

Wu-Jing est flûtiste professionnelle et aveugle. Comment s’intégrer alors à l’alchimie complexe d’un grand orchestre classique? Grâce aux miracles de la technologie, à des inventeurs passionnés et aussi à sa détermination inébranlable, cette jeune musicienne de 28 ans, va pouvoir réaliser son rêve.

Wu-Jing, flûtiste 2.0 est une coproduction Initial Studio et ZED.

Documentaire original: Wu-Jing, flûtiste 2.0

Production: ZED

Écrit et réalisé par Lotta Hellman

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage: Victor Benhamou et Camille Legras

Musique: Arnaud Denzler

Illustration: Christopher Evans

Avec la voix de Célia Rosich