«J’ai possédé une ferme en Afrique, dans les hautes terres. Au réveil, une pensée me venait immédiatement à l’esprit : je suis bien là où je me dois d’être!»

Du Danemark au Kenya, Karen Blixen va connaître un destin hors normes. Encore marquée par le suicide de son père lorsqu’elle était enfant, elle tentera d’apaiser ses douleurs par l’écriture. Son oeuvre la plus célèbre « La ferme africaine » sera adaptée au cinéma sous le titre « Out of Africa ».

