«L’autre Amérique, celle qui ne l’aime pas, demande au président de faire taire sa femme. On la voit trop, elle parle trop, on ne la supporte pas !»

Jamais avant elle une première dame n’avait connu une telle popularité aux Etats-Unis. Elle donna un rôle politique sans précédent à la fonction de First Lady et deviendra l’égérie d’une nouvelle génération de femmes prêtes à se forger une place au sein de ce monde exclusivement masculin.

