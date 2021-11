«Eléanor apparaît étrangère à la cérémonie, étouffée par un Franklin impérial et lorsque ce soir-là une journaliste lui demande si elle est heureuse de devenir la première dame des Etats-Unis, elle répond non!»

Jamais avant elle une première dame n’avait connu une telle popularité aux Etats-Unis. Elle donna un rôle politique sans précédent à la fonction de First Lady et deviendra l’égérie d’une nouvelle génération de femmes prêtes à se forger une place au sein de ce monde exclusivement masculin.

Mais qui êtes-vous Eleanor Roosevelt? est une coproduction Initial Studio et La Compagnie des Phares et des Balises.

Documentaire original: Mais qui êtes-vous Eleanor Roosevelt?

Production: La compagnie des Phares et Balises

Écrit et réalisé par Patrick Jeudy

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage: Victor Benhamou et Camille Legras

Musique: Arnaud Denzler

Illustration: Christopher Evans

Avec la voix de Célia Rosich