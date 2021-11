«Pour la postérité, Jackie dépeint un président fort, dormant bien, solide. Elle admet que la seule fois où il s'est montré faible, insomniaque et au bord de la dépression, c'est à cause de Khrouchtchev.»

Peu de temps après l'assassinat de son mari le 22 novembre 1963, Jacqueline Kennedy accorde plusieurs entretiens à un historien, ami de la famille. Elle y raconte son rôle auprès du président... quitte à réécrire l'histoire.

Si vous avez aimé cet épisode de Destins, mettez-lui plein d'étoiles et parlez-en autour de vous. Suivez Initial Studio sur Facebook et Instagram.



Jackie sans Kennedy est une coproduction Initial Studio et What's Up Films.

Documentaire original: Jackie sans Kennedy

Production: What's Up Films

Écrit par Michel Schneider

Réalisé par Patrick Jeudy

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage: Victor Benhamou et Camille Legras

Musique: Arnaud Denzler

Illustration: Christopher Evans

Avec la voix de Célia Rosich