«Pendant les deux ans et neufs mois de la présidence de JFK, Jackie s'est contentée de sourire en silence. Aujourd'hui, elle nous rappelle son rôle dans la carrière de John.»

Peu de temps après l'assassinat de son mari le 22 novembre 1963, Jacqueline Kennedy accorde plusieurs entretiens à un historien, ami de la famille. Elle y raconte son rôle auprès du président... quitte à réécrire l'histoire.

Jackie sans Kennedy est une coproduction Initial Studio et What's Up Films.

Documentaire original: Jackie sans Kennedy

Production: What's Up Films

Écrit par Michel Schneider

Réalisé par Patrick Jeudy

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage: Victor Benhamou et Camille Legras

Musique: Arnaud Denzler

Illustration: Christopher Evans

Avec la voix de Célia Rosich