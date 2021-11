«Il se plaignait tout le temps qu’il ne me connaissait pas mais je lui était restée inconnue parce que sans ça, il en aurait profité pour me détruire.»

Pendant 10 ans, elle a partagé la vie de Picasso, a été une muse sous emprise et sera la seule à oser le quitter pour échapper à cette relation toxique. Exilée à New York, la peintre et écrivaine Françoise Gilot se raconte ici sans artifices.

Françoise Gilot, la femme qui dit non est une coproduction Initial Studio et les Films d'ici.

Documentaire original: Pablo Picasso & Françoise Gilot: la femme qui dit non

Production: les Films d'Ici Méditerranée

Écrit et réalisé par Annie Maïllis et Sylvie Blum

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic

Montage: Victor Benhamou et Camille Legras

Musique: Arnaud Denzler

Illustration: Luc Grieux

Avec la voix de Célia Rosich