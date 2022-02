«Paula et Otto tiennent tous les deux un journal. Ils s’y crayonnent, s’y peignent l’un l’autre, leurs œuvres se font écho et se confondent!»

Dans l’Allemagne des années 1900, le peintre Otto Modersohn va aider une jeune femme à devenir l’une des plus grandes artistes de la peinture moderne. Cette femme, c’est Paula Becker, et leur histoire est celle d’une création en partage et d’un amour en allers-retours, talonné par la mort.

« L'amour à l'oeuvre » est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté de la collection documentaire audiovisuelle éponyme, co-produite par Bonne Compagnie et Arte France, sur une idée originale de Stéphanie Colaux et François Landesman. L’épisode « Paula Becker et Otto Modersohn » a été écrit et réalisé par Stéphanie Colaux et Agnès Jamonneau.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Illustration : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich