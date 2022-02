«Man Ray est heureux, drôle, inspiré et Lee, elle, est subjuguée par son mentor!»

Peintre et cinéaste, Man Ray reste d'abord la figure emblématique du surréalisme. Femme fatale à la beauté glacée, Lee Miller, icône des magazines de mode, en fait son maître et son amant, avant de rivaliser à son tour d'invention et d'audace.

« L'amour à l'oeuvre » est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté de la collection documentaire audiovisuelle éponyme, co-produite par Bonne Compagnie et Arte France, sur une idée originale de Stéphanie Colaux et François Landesman. L’épisode « Lee Miller et Man Ray » a été écrit et réalisé par Stéphanie Colaux et Agnès Jamonneau.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Illustration : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich