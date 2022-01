«C'est l'histoire de deux âmes tourmentées, liées jusqu'à la mort par l'amour et l'art»

Il y a un siècle, le suicide de Jeanne Hébuterne, compagne de Modigliani, apportait la touche finale au mythe de l’artiste maudit. Muse tourmentée à la beauté sculpturale, elle était aussi une artiste, amoureuse de la lumière et de la couleur.

« L'amour à l'oeuvre » est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté de la collection documentaire audiovisuelle éponyme, co-produite par Bonne Compagnie et Arte France, sur une idée originale de Stéphanie Colaux et François Landesman. L’épisode « Jeanne Hébuterne et Amedeo Modigliani » a été écrit et réalisé par Stéphanie Colaux et Delphine Deloget.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Illustration : Christophe Evans

Avec la voix de Célia Rosich