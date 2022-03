«Elle est prête à tout pour aider son homme!»

Leur destin est aussi tragique que leurs photos. Gerda Taro et Robert Capa, tous les deux reporters de guerre, ont vécu une courte et folle idylle dans les années 30 qui s’arrêta brutalement. Pendant longtemps, le travail de Gerda sera éclipsé par celui de son amant.

« L'amour à l'oeuvre » est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté de la collection documentaire audiovisuelle éponyme, co-produite par Bonne Compagnie et Arte France, sur une idée originale de Stéphanie Colaux et François Landesman. L’épisode « Gerda Taro et Robert Capa » a été écrit et réalisé par Stéphanie Colaux et Delphine Deloget.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Illustration : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich