«Chère Georgia, comme je brûle de vous photographier, les mains, la bouche, les yeux!»

Dans le New York des années 20, l'artiste peintre Georgia O'Keeffe et le photographe Alfred Stieglitz ont formé le couple le plus sulfureux de l’avant-garde new-yorkaise. En 30 ans d’amour passionné et de dépendance artistique, ils écrivent une page majeure de l'histoire de l’art moderne.

