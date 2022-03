«Il me semble que je t’ai attendue toute ma vie, que je t’ai cherchée, que je t’ai désirée. Le temps est trop long sans toi, les jours sont gris et aveugles, il n’y a pas de soleil pour moi si tu n’es pas là!»

Elle est l’élève de l’ombre, il est le maître dans la lumière. Elle cherche un protecteur, il deviendra son amant. Vassily Kandinsky trouve en Gabriele Münter une artiste qui rejette les conventions. Pendant 12 ans, ils partageront leur vie, menant le peintre au sommet de l’art abstrait.

« L'amour à l'oeuvre » est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté de la collection documentaire audiovisuelle éponyme, co-produite par Bonne Compagnie et Arte France, sur une idée originale de Stéphanie Colaux et François Landesman. L’épisode « Gabriele Münter et Vassily Kandinsky » a été écrit et réalisé par Stéphanie Colaux.

Crédits du podcast

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Illustration : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich