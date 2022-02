«Onze mois seulement après leur divorce, les deux artistes se remarient. Leur union semble indéfectible!»

Elle est la peintre aux autoportraits poursuivie par sa douleur, lui est le peintre muraliste, qui peint comme un géant. Ensemble, ils forment l’un des couples d’artistes le plus connu au monde. Frida Kahlo et Diego Rivera c’est l’histoire de deux âmes sœurs unies par l’amour de leur pays.

« L'amour à l'oeuvre » est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté de la collection documentaire audiovisuelle éponyme, co-produite par Bonne Compagnie et Arte France, sur une idée originale de Stéphanie Colaux et François Landesman. L’épisode « Frida Kahlo et Diego Rivera » a été écrit et réalisé par Stéphanie Colaux.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Illustration : Christophe Evans

Avec la voix de Célia Rosich