«Il est dur de ne pas aimer, il est dur d’aimer mais le plus cruel est d’aimer en vain.»

Elle est une grande créatrice de mode du début du XXe siècle, lui est le peintre symboliste qui transforme les couleurs en or. À Vienne, Emilie Flöge et Gustav Klimt vont bousculer les conventions et imaginer une alliance plus forte que les liens du mariage.

« L'amour à l'oeuvre » est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté de la collection documentaire audiovisuelle éponyme, co-produite par Bonne Compagnie et Arte France, sur une idée originale de Stéphanie Colaux et François Landesman. L’épisode « Emilie Flöge et Gustav Klimt » a été écrit et réalisé par Stéphanie Colaux.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Crédits du podcast

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Illustration : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich