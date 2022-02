«A l’abri des regards, elles dévoilent des sentiments d’une nature particulière. Lucy et Suzanne s’aiment, tout simplement.»

Claude Cahun est un artiste activiste, Marcel Moore est à la fois illustrateur, graphiste et photographe. Ces deux hommes sont en réalité deux femmes, Lucy Schwob et Suzanne Malherbe, artistes homosexuelles juives d’avant-garde qui combattront le nazisme dans la vie comme dans l’art.

« L'amour à l'oeuvre » est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie, adapté de la collection documentaire audiovisuelle éponyme, co-produite par Bonne Compagnie et Arte France, sur une idée originale de Stéphanie Colaux et François Landesman. L’épisode « Claude Cahun et Marcel Moore » a été écrit et réalisé par Stéphanie Colaux.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Crédits du podcast

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Illustration : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich