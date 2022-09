Paul Carbone et François Spirito sont deux véritables mythes, inspirateurs de nombreux films et romans. Dans le Marseille des années 20, 30 et 40, Carbone et son associé italien Spirito étaient les rois. Parallèlement à leurs activités criminelles traditionnelles –proxénétisme, racket, contrebande–, ils mettent en place les bases de la French Connection en étant les premiers à importer de l'opium en France pour le transformer en héroïne avant de l'expédier aux États-Unis. Les parrains et les nervis des générations suivantes, liés de près ou de loin à certains élus peu scrupuleux, ne feront que suivre leurs traces.

Cet épisode de « Les parrains de la côte » est co-produit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les parrains de la côte » produite par Comic Strip Production, écrite et réalisée par Thierry Aguila. Avec la voix d'Olivier Marchal.

Bonne écoute !

