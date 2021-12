«Quand des individus de cette pointure s’évadent vous pensez bien qu’ils vont tout faire pour ne pas retourner en prison. Ils sont de plus en plus dangereux parce qu’il leur faut de l’argent et ils vont donc monter des opérations spectaculaires pour obtenir cet argent!»

Le 2 novembre 1979, un guet-apens est tendu par les policiers porte de Clignancourt à Paris. Leur cible : Jacques Mesrine, l’ennemi public numéro 1. Après des années de cavale, l’homme aux mille visages va succomber sous le feu de la B.R.I.

