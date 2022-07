«Les seules choses que les gendarmes ont réussi à deviner c’est que dans cette maison il s’est passé quelque chose de dramatique.»

Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1981, Jacques Massié, chef du SAC de Marseille, est assassiné en compagnie de six membres de sa famille par des membres de sa propre organisation. Dans tout le pays, l'émotion est immense.

Cet épisode de Lieux du crime est co-produit par Initial Studio et Comic Strip Production adapté de la série documentaire audiovisuelle « Lieux du crime », produite par Comic Strip Production, écrite par Philippe Carrese et François Thomazeau et réalisée par Philippe Carrese.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Romane Nicorosi

Montage : Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk