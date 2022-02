«Il y avait tout type de drogues psychédéliques, de l’héroïne, de la cocaïne, de l’herbe et tout ça passait tout simplement pas les services postaux américains. Pour se faire livrer de la drogue, plus besoin de faux noms ou de fausses adresses. Rien de plus simple, les acheteurs sont même protégés par une loi américaine!»

Elève modèle, boy-scout pendant dix ans, rien ne prédestinait Ross Ulbricht à devenir l'un des plus dangereux cybercriminels des Etats-Unis. En 2011, il lance Silk Road, une plateforme qui ouvre la voie à la commercialisation anonyme de tous types de drogues. Il devient, à moins de 30 ans, la bête noire des services secrets et du FBI. Des bancs de l'université à la réclusion à perpétuité, itinéraire d'un homme devenu criminel.

Criminels 2.0 est un podcast co-produit par Initial Studio et Pallas Télévision, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Criminels 2.0 », produite par Pallas Télévision, écrite et réalisée par Julie Peyrard.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Elsa Hamnane