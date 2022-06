«C’était une ambiance de vengeance, et vraiment de haine.»

Si personne n'a oublié le meurtre de la petite Marie-Dolorès Rambla, en 1974, et la condamnation à mort de Christian Ranucci, des doutes subsistent toujours quant à la culpabilité de ce dernier...

Cet épisode de Lieux du crime est co-produit par Initial Studio et Comic Strip adapté de la série documentaire audiovisuelle « Lieux du crime », produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrese et François Thomazeau et réalisée par Philippe Carrese.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Romane Nicoros

Montage : Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk