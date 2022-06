«On découvre le cadavre de la petite Maria Dolorès, transpercé de 18 coups de couteaux, trois sur la main et quinze au niveau de la gorge.»

Si personne n'a oublié le meurtre de la petite Marie-Dolorès Rambla, en 1974, et la condamnation à mort de Christian Ranucci, des doutes subsistent toujours quant à la culpabilité de ce dernier...

Cet épisode de Lieux du crime est co-produit par Initial Studio et Comic Strip adapté de la série documentaire audiovisuelle « Lieux du crime », produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrese et François Thomazeau et réalisée par Philippe Carrese.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Romane Nicoros

Montage : Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk