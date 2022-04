«Il est d’une certaine manière le tueur le plus juste que l’on connaisse. Il est tellement nous. On a pas fait, me semble-t-il de tueur plus insignifiant.»

Ce personnage de fiction est devenu l'incarnation du psychopathe. 60 ans après son invention, il fascine et terrifie encore.

"La psychose Norman Bates", est co-produit par Initial Studio et Pallas Télévision, adapté de la série documentaire audiovisuelle «Icône du crime» produite par Pallas Télévision, écrite et réalisée par Fred Murarotto.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Elsa Hamnane