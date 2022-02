«C’est une plateforme d’échange. Si tu veux acheter des Bitcoins, tu dois envoyer à MtGox de l’argent. En utilisant un transfert normal, MtGox te transforme cet argent en Bitcoins grâce à cette plateforme d’échange.»

Surdoué, passionné de codage et de manga, Mark Karpelès s'installe au Japon à l'âge de 24 ans. Quelques années plus tard, il achète MT. Gox, une plateforme en ligne d'échange de cartes qui utilise le Bitcoin comme monnaie de transaction. Mais en février 2014, alors que la plateforme traite entre 5 et 8 millions de dollars par jour, celle-ci s’effondre. Et 800 000 Bitcoins disparaissent soit 500 millions de dollars. Le surdoué est alors accusé d’avoir manipulé les données de son propre site et d’avoir détourné des fond, empochant au passage 2,3 millions d’euros. Le 1er août 2015, à Tokyo, Mark Karpelès est arrêté.

Cet épisode de Criminels 2.0 est co-produit par Initial Studio et Pallas Télévision, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Criminels 2.0 » produite par Pallas Télévision, écrite et réalisée par Elsa Lhéritier.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Elsa Hamnane