«Beaucoup de journalistes veulent raconter l’histoire de cette proxénète pas comme les autres, cette maquerelle hors normes qui a fait des études et parle 6 langues. »

Lorsqu'en 2002, Margaret McDonald est arrêtée, l'un des plus gros réseaux d'escorts girls jamais organisé est démantelé. Jeune Anglaise surdiplômée et de bonne famille, elle était à la tête d'un réseau d'escort de 500 filles dans plus de 25 pays.

Criminels 2.0 est un podcast co-produit par Initial Studio et Palass Télévision, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Criminels 2.0 », produite par Palass Télévision, écrite et réalisée par Laurent David Samama.

