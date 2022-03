«Elle était clairement en avance par rapport à la technologie. Elle a très vite vu à quel point les nouvelles technologies pouvaient servir son business. Elle avait besoin d’être contactée facilement dans beaucoup de pays. Par des gens dans beaucoup de pays. Et parfois de façon plus ou moins anonyme. »

Lorsqu'en 2002, Margaret McDonald est arrêtée, l'un des plus gros réseaux d'escorts girls jamais organisé est démantelé. Jeune Anglaise surdiplômée et de bonne famille, elle était à la tête d'un réseau d'escort de 500 filles dans plus de 25 pays.

Criminels 2.0 est un podcast co-produit par Initial Studio et Palass Télévision, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Criminels 2.0 », produite par Palass Télévision, écrite et réalisée par Laurent David Samama.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Elsa Hamnane