«Des douilles de trois calibres différents ont été retrouvées au milieu du charnier : du 11.43, du 9 millimètres, du 12. Les tireurs ont été d'une précision rare, pas un verre brisé, pas une balle perdue.»

1978, dix personnes sont assassinées dans un bar marseillais par plusieurs hommes armés. Un règlement de compte sanglant qui a bouleversé les techniques de la police scientifique et des investigations de terrain.

Cet épisode de Lieux du crime est co-produit par Initial Studio et Comic Strip adapté de la série documentaire audiovisuelle « Lieux du crime », produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrese et François Thomazeau et réalisée par Philippe Carrese.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Romane Nicorosi

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk