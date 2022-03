«Kim demande à ses programmateurs de concevoir un site internet qui permet de mettre en ligne de gros fichiers. Ensuite grâce à un simple lien, il est possible à n'importe qui de les télécharger. Ce site, il l'appelle en toute humilité Megaupload. »

Avec son look de mafieux et son train de vie démesuré, Kim Dotcom a su se fabriquer l’image d’un hacker de génie et d’un entrepreneur visionnaire. À 31 ans, il crée MegaUpload, l’un des plus grands sites de téléchargement illégal qui fera de lui l’ennemi numéro 1 de l'État américain et des Majors hollywoodiennes.

Criminels 2.0 est un podcast co-produit par Initial Studio et Palass Télévision, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Criminels 2.0 », produite par Palass Télévision, écrite et réalisée par Laurent David Samama.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Elsa Hamnane