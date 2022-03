«Kim met en ligne d'innombrables images de lui à travers des voyages autour du monde. Il se fait photographier devant des jets privés, des voitures de luxe, des hélicoptères. Mais rien de tout cela ne lui appartient. La plupart du temps, il ne fait que poser près d'avions qui ne sont pas à lui. »

Avec son look de mafieux et son train de vie démesuré, Kim Dotcom a su se fabriquer l’image d’un hacker de génie et d’un entrepreneur visionnaire. À 31 ans, il crée MegaUpload, l’un des plus grands sites de téléchargement illégal qui fera de lui l’ennemi numéro 1 de l'État américain et des Majors hollywoodiennes.

Criminels 2.0 est un podcast co-produit par Initial Studio et Palass Télévision, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Criminels 2.0 », produite par Palass Télévision, écrite et réalisée par Laurent David Samama.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Musique : Arnaud Denzler

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Elsa Hamnane