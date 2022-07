«L’histoire dit qu’il avait peur, qu’il a donné l’ordre de tuer le juge car il avait peur des affaires qu’il pouvait découvrir plus tard...»

L'assassinat du juge Michel, abattu sur sa moto dans une rue de Marseille en 1981, a marqué l'opinion publique et les milieux judiciaires. La mort de ce magistrat a provoqué un traitement médiatique inédit à l'époque.

Cet épisode de Lieux du crime est co-produit par Initial Studio et Comic Strip adapté de la série documentaire audiovisuelle « Lieux du crime », produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrese et François Thomazeau et réalisée par Philippe Carrese.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic assistée de Romane Nicorosi

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk