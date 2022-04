«Tout d’un coup ces sujets un peu troubles, les théories du complot vont être décryptés par X Files. Ce sont des élucubrations mais qui font partie de la pop culture américaine, de sa fantaisie, de son ADN créatrice.»

Il est le tueur amnésique le plus célèbre au monde. Des années 80 à aujourd'hui, son personnage d'espion a traversé les décennies, sans prendre une ride.

"Jason Bourne, l’espion légendaire", est co-produit par Initial Studio et Pallas Télévision, adapté de la série documentaire audiovisuelle «Icône du crime» produite par Pallas Télévision, écrite et réalisée par Pauline Cathala et Adeline Dessons.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Elsa Hamnane