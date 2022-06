«Ce grand-père de 75 ans ne pouvait pas commettre un crime aussi atroce, surtout pour fracasser le crâne de la fillette alors qu’il avait 22 petits enfants...»

Par une chaude nuit d'août 1952, un couple de touristes anglais, les Drummond, et leur fillette de 10 ans, sont assassinés près de la ferme de la famille Dominici, à Lurs. C'est le début d'une affaire jamais vraiment résolue qui a marqué la France d'après-guerre. Laissez-vous conduire dans ce lieu hanté par son passé…

Cet épisode de Lieux du crime est co-produit par Initial Studio et Comic Strip adapté de la série documentaire audiovisuelle « Lieux du crime », produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrese et François Thomazeau et réalisée par Philippe Carrese.

