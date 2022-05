«Avec la peur au ventre, il arrive dans la boucherie et il se retrouve à l’extérieur, sans même s’en être rendu compte, avec la monnaie des 1000 francs et son poulet.»

La police l’a surnommé le “Cézanne de la fausse monnaie”. Pendant 10 ans, grâce à sa très grande prudence et sa discrétion, Ceslaw Bojarski à réussi à imprimer et écouler en France une énorme quantité de faux billets, sans éveiller le moindre soupçon. Le faux-monnayeur était si talentueux qu'il a même réussi à tromper la Banque de France....

Cet épisode de Faussaires est co-produit par Initial Studio et Label Image, adapté du documentaire audiovisuel « Le Cézanne de la fausse monnaie », produit par Label Image, écrit par Jean-Baptiste Antoine et Gildas Alexandre et réalisé par Olivier Hennegrave.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Victor Benhamou et Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Elsa Hamnane