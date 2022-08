«Se sentant probablement en danger, elle rédige une lettre qu’elle dépose en lieu sûr, à n’ouvrir qu’en cas de mort suspecte.»

Le meurtre de Yann Piat reste l’une des affaires politico-judiciaires française les plus marquantes de la fin du XXe siècle. Première femme parlementaire assassinée, Yann Piat fut aussi le deuxième élu abattu, en douze ans, dans le Var. Près de trente ans après les faits, des doutes sur le mobile et les commanditaires persistent…

Cet épisode hors-série de Criminels est co-produit par Initial Studio et Comic Strip Production adapté du documentaire audiovisuel « L'affaire Yann Piat », produit par Comic Strip Production écrit par Christian Philibert et Jacques Dussart et réalisé par Christian Philibert.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic

Montage : Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk