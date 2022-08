Chaque Semaine, partons à l’aventure avec le Club Citrouillade, une bande de copains et de copines qui jouent, s’amusent, se challengent, s’entraident, sans jamais se disputer !

Il y a Vean-Pierre le Vampire, Pâcome le fantôme, Momo La momie, Médusa, qui a des cheveux en serpents, Edmond le streumon, Zowie la Zombie, Lou le loup Garou dont les parents sont éco-loups !

Suivons-les dans leur soirée Campyj (c’est comme du camping, sauf qu’on est au fond du jardin, et qu’on est en pyjama), dans leurs concours de cuisine (c’est trop bon la blanquette de citrouille) ou leur sortie scolaire dans le bus-pirate avec la Maire-tresse et Jean Yves !

Chaque épisode se conclut par une chanson entrainante aux sonorités soul, funk, inspirées des Jackson 5 et les années 60 !

Dans cet épisode, retrouvez la chanson de l'épisode "La baignade"«Cool, tous à la mer! Ouais, c'est trop super! Cool, tout le monde à l'eau! Ouais, pas de radeau! Trop cool, tous à la mer! Ouais, très trop super! Cool, tout le monde à l'eau! Ouais, même le radeau! Tu dois, tu dois, tu dois construire le radeau pirate.»

Club Citrouillade c'est des histoires, des chansons et des personnages de Romain Baousson.

Produit par Marine Baousson pour Studio Brune, avec Lola Dubini, Vérino, Marie Facundo, Tiphaine Lemou, Maëva Atuvasa, Marine et Romain Baousson.

La musique a été composée et enregistrée par Romain Baousson avec Marine Quinson, Sarah Kay, Lucas Pinabel, Benoît Gaudiche Alexandre Bon, et Romain Baousson.

Mastering : Damien Tillaut

Illustrations : Romain Digue

Stagiaire : Lilou Gour