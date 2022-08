Dans cet épisode, notre équipe préférée prend le bus-pirate pour aller à la plage, avec la Maire-tresse, Jean-Yves, et Christian le perroquet !

«Grâce à la grande Tombala, les amis ont pu gagner des sous pour faire un voyage scolaire. C'est donc tout excités qu'ils se retrouvent tôt ce matin devant le parking de l'école. Leurs parents les déposent afin qu'ils prennent le bus-pirate.

- C'est bon, tu n'as rien oublié ? Ton sac à dos, ton casse-croûte ?

- Oui mamou, j'ai tout vérifié !

- Très bien, alors fais-nous un bisou et va rejoindre les autres !

- Bisous maman, bisous mamou !»

Club Citrouillade c'est des histoires, des chansons et des personnages de Romain Baousson.

Produit par Marine Baousson pour Studio Brune.

Avec Lola Dubini, Vérino, Marie Facundo, Tiphaine Lemou, Maëva Atuvasa, Marine et Romain Baousson.

La musique a été composée et enregistrée par Romain Baousson avec

Marine Quinson, Sarah Kay, Lucas Pinabel, Benoît Gaudiche Alexandre Bon, et Romain Baousson.

Mastering : Damien Tillaut

Illustrations : Romain Digue