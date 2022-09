C'est les vacances ! L'occasion pour Médu de proposer une activité pour le Club Citrouillade : ils vont fabriquer des bijoux.

«Aujourd'hui, c'est les vacances ! Les amis ont rendez-vous chez Médusa pour une activité surprise... Ils se retrouvent tous devant l'entrée de chez elle au tout début de l'après-midi.

- Qui est-ce qui sonne ? C'est vrai que c'est souvent Médusa qui fait ce genre de choses quand on est tous ensemble.

- Ve vais fonner !, dit-il en s'approchant du bouton de la sonnette. Mais, fe n'est pas un bouton de fonnette ordinaire ! F'est un tirroir qui caffe... Une cloffette !

- Sonne la clochette alors !

- D'accord, ve fonne.

Il secoue la petite clochette qui se met à tinter très aigu.

- Un inssstant !

Répond une voix depuis l'intérieur. Ils entendent quelqu'un venir à la porte : c'est le papa de Médusa qui ouvre. C'est un très grand monsieur avec des boas en guise de cheveux. »

Club Citrouillade c'est des histoires, des chansons et des personnages de Romain Baousson.

Produit par Marine Baousson pour Studio Brune, avec Lola Dubini, Vérino, Marie Facundo, Tiphaine Lemou, Maëva Atuvasa, Marine et Romain Baousson, et la participation amicale de Perrine Megret et Sebastien Almar.

La musique a été composée et enregistrée par Romain Baousson avec Marine Quinson, Sarah Kay, Lucas Pinabel, Benoît Gaudiche Alexandre Bon, et Romain Baousson.

Mastering : Damien Tillaut

Illustrations : Romain Digue

Stagiaire : Lilou Gour