«Après s'être baladés sur le sentier des Apothicaires, après avoir ensuite pique-niqué tous ensemble, et enfin, après avoir suivi la carte aux trésor de Jean-Yves, les amis ont fait des châteaux de sable. En creusant, Médusa trouve un petit coffre en bois enfoui dans le sable ! La Maire-tresse le fait léviter d'un coup de baguette magique et le pose sur le sable alors qu'ils se regroupent tous en cercle autour de l'évènement. "Ouvre le Médusa, c'est toi qui l'a trouvé ! " Elle fait sauter le verrou du bout de sa baguette. Elle soulève lentement le couvercle et son visage s'éclaire :

"-Oh la la !

- Qu'est-fe que f'est ? Qu'est-fe que f'est ?

- Oh la la ! Oh la la !

- Ce sont plein de trop jolis coquillages !»

Club Citrouillade c'est des histoires, des chansons et des personnages de Romain Baousson.

Produit par Marine Baousson pour Studio Brune, avec Lola Dubini, Vérino, Marie Facundo, Tiphaine Lemou, Maëva Atuvasa, Marine et Romain Baousson.

La musique a été composée et enregistrée par Romain Baousson avec Marine Quinson, Sarah Kay, Lucas Pinabel, Benoît Gaudiche Alexandre Bon, et Romain Baousson.

Mastering : Damien Tillaut

Illustrations : Romain Digue

Stagiaire : Lilou Gour