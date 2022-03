On entend souvent des chefs étoilés nous dire ce qui les a conduit à vouloir se hisser au sommet, à tutoyer les étoiles. Mais qu'en est il des chefs qui font vivre les bistrots français ? Après quoi courent ceux qui font perdurer une cuisine d'empreinte traditionnelle? Pourquoi se lèvent-ils chaque jour pour servir... un œuf mayonnaise ?

On ne va pas répondre à la place de Stéphane Reynaud, chef du bistrot bien nommé «Oui mon Général». Évidemment ce n'est pas n'importe quel bistrot, il a été adoubé par la critique et la réputation du chef n'est plus à faire. L'homme manie les mots comme la plume avec aisance et c'est encore une raison de plus pour aller lui poser à lui, la question. Qu'est-ce qu'on trouve dans un bistrot pour qu'on décide d'y consacrer sa vie ? Et même si on a tous des idées de la réponse qu'on formulerait: le charme, nos traditions, notre patrimoine, cette ambiance unique...

Comme à chaque fois dans ce podcast, on ne pensait pas qu'il y aurait encore d'autres bonnes raisons! On ne savait pas au fond, de quoi la course du gaillard était nourrie...

Pour découvrir la cuisine de Stéphane Reynaud:

Oui Mon général ! - Paris 7

Ses derniers livres:

Ripailles - Ed. Marabout

Bistrotier - Ed. Chêne

